Nieuwegeiner (60) gooit molotovcocktail van flat

NIEUWEGEIN - Een 60-jarige man uit Nieuwegein is gisteravond aangehouden nadat hij een molotovcocktail van een flat aan het Nijpelsplantsoen had gegooid.



Volgens getuigen gooide de man de brandende fles rond 21.00 uur. De fles landde op straat, in de buurt van een groep jongeren.



Na kort onderzoek hebben agenten de 60-jarige man aangehouden voor een poging tot zware mishandeling. Hij is meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. Over het motief van de man is nog niets bekend, aldus een politiewoordvoerder.



