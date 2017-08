Straatrovers mishandelen en bestelen vrouw (22) in Rivierenwijk

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 16 augustus 2017, 12:20 uur

UTRECHT - Een 22-jarige vrouw is vannacht op straat belaagd door twee mannen die haar wilden bestelen. Ze probeerde haar telefoon verborgen te houden en moest dat bekopen met enkele klappen.



Rond 2.30 uur fietste ze in Rivierenwijk op de Jutfaseweg, toen ze ter hoogte van de Oranjebrug werd klemgereden door twee mannen op een scooter.



Ze eisten haar persoonlijke spullen, maar de vrouw zei dat ze niets bij zich had. Toen de dieven weg gingen, pakte de vrouw haar telefoon die ze bij zich had.



De mannen kwamen terug en zochten opnieuw de confrontatie. Ze sloegen haar en bestalen haar alsnog. Daarna reden ze op hun scooter weg richting de Vondellaan.



SIGNALEMENT

Omdat de mannen nog niet zijn gepakt, heeft de politie hun signalementen verspreid. Beiden hebben een getinte huidskleur en zijn vermoedelijk van Noord-Afrikaanse afkomst. Hun leeftijd wordt geschat op 25 tot 28 jaar.



Eťn van de mannen is ongeveer 1.70 meter lang. Hij heeft een slank postuur, donkere wenkbrauwen en grijs/groene ogen. De man droeg een grijs vest met een capuchon.



De andere man heeft een fors postuur. Hij droeg een oranje/bruin shirt dat strak om zijn lichaam zat.



De twee reden op een donkerkleurige scooter met een blauwe kentekenplaat.



