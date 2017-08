Hennepkwekerij gevonden in huis Vathorst

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 16 augustus 2017, 13:01 uur

AMERSFOORT - De politie heeft na een anonieme tip een hennepkwekerij gevonden in de Amersfoortse wijk Vathorst. Er is nog niemand aangehouden.



De bewoners waren vanochtend niet thuis, maar de politie doet onderzoek naar hen. De hennep was al geoogst maar de kwekerij op zolder in het huis aan de Baak van Breskens was nog in tact.



De ramen waren dichtgetimmerd door de bewoners. Agenten konden gewoon naar binnen aangezien de achterdeur open stond. Van de twee blaffende honden in de tuin hadden ze geen last.



Agenten hebben apparatuur in beslag genomen.



