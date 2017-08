OM wil celstraf voor fraude oud-wethouder Rhenen en zijn zoon

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 16 augustus 2017, 13:43 uur

Foto: ANP

RHENEN - Het OM eist twintig maanden gevangenis tegen vader en zoon Jan en Jarno Fukkink uit Rhenen. Ze zouden op sluwe wijze hebben gesjoemeld met belastingaangiftes.



Zo zouden ze jaarrekeningen van hun vastgoedbedrijfjes hebben vervalst en hebben geprobeerd om tienduizenden euro's wit te wassen.



BEKENDE FAMILIE

De familie Fukkink is bekend in Rhenen: vader Jan (69) was ruim tien jaar wethouder namens de VVD en zoon Jarno (40) was onder meer voorzitter van de plaatselijke Oranje-vereniging en stamgast bij het RTV Utrecht-programma U Vandaag.



STOM

Vandaag stonden de mannen voor de rechter. Zoon Jarno zegt dat hij "stom" is geweest door belastingaangifte te doen op basis van schattingen.



"Ik heb het niet goed gedaan en ik schrik er enorm van", aldus Jarno nadat hij een opsomming van de foutief doorgegeven bedragen hoorde. Hij betuigde ook spijt.



VADER JAN

Oud-wethouder Jan Fukkink kon in de rechtbank niet heel inhoudelijk ingaan op de witwasbeschuldigingen. Het OM vindt dat raar gezien zijn verleden als wethouder. Daarna noemde Fukkink een herseninfarct als oorzaak voor geheugenverlies.



