RTV Utrecht zendt huldiging Dafne Schippers live uit

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 16 augustus 2017, 14:32 uur

Foto: Robin van Lonkhuijsen, ANP

UTRECHT - De huldiging van sprintster Dafne Schippers is vanmiddag rechtstreeks te zien bij RTV Utrecht. Op TV, radio, website en Facebook zetten we de Utrechtse atlete in het zonnetje.



Schippers wordt gehuldigd voor de wedstrijd tussen FC Utrecht en Zenit Sint-Petersburg. Rond 17.30 uur zal ze een ererondje lopen van de middenstip naar de Bunnikside.



De geboren Utrechtse heeft een succesvol WK atletiek achter de rug. Ze werd vrijdag in Londen voor de tweede keer wereldkampioen op de 200 meter. Op de 100 meter pakte ze brons.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht