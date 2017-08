Rechter beslist over metamorfose centrum Zeist

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 17 augustus 2017, 06:00 uur

Impressie van de centrumplannen van Zeist. Foto: Gemeente Zeist

ZEIST - Zes partijen staan vandaag tegenover de gemeente Zeist in de rechtbank. Ze zijn het niet eens met de plannen die de gemeente heeft voor het centrum.



VvE Belleville Boulevard, VvE Belleville Slotlaan, C. van Denderen, R. van Oirsouw, Stichting Beter Zeist en Vereniging Lyceum Kwartier hebben gezamelijk bezwaar gemaakt tegen de centrumplannen. De vijf maatregelen zijn volgens de partijen onvoldoende gemotiveerd en onsamenhangend. Bovendien zou de gemeente tekort zijn geschoten in de voorlichting en communicatie over de plannen en de effecten daarvan.



In de metamorfose wil Zeist een groot deel van het centrum autoluw maken. Een aantal straten rondom de Slotlaan wordt afgesloten voor autoverkeer. Het busstation zou juist open moeten gaan voor auto's in de richting van de Boulevard.



MOTIVATIE

Robert van der Gun is woordvoerder van de belanghebbenden. Hij wacht al maanden op een bevredigend antwoord van de raad over de motivatie achter de centrumplannen. "Niemand van de fractie kan uitleggen waarom deze plannen worden doorgevoerd. Als ze aantonen waarvoor ze het doen, dan hebben ze van mij geen last meer."



"Ze willen de winkelgebieden Slotlaan en Emmaplein met elkaar verbinden", aldus van der Gun. "Dan moet je dus de Korte Weeshuislaan pimpen, zodat mensen die op de Slotlaan opzij kijken naar binnen worden getrokken."



Van der Gun is het verre van eens met de argumentatie van de gemeente. "Ze geven bij mij aan dat ze de Slotlaan veiliger willen maken voor fietsers en voetgangers. Dat is een raar argument, want het wordt nergens in een ander argument gebezigd. Bovendien maken ze er in de plannen een doorlopende weg van, maar wel een waar maar 30 kilometer per uur gereden mag worden. Dat spreekt elkaar al tegen. En het lijkt me ook niet veiliger."



TUNNELTJE

Vorig jaar stond de gemeente Zeist al voor de voorzieningenrechter om de sloop van het tunneltje tussen het Emmaplein en de Markt. Die sloop is in oktober alsnog doorgevoerd.



Bekijk ook:

-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht