Hooligan met illegaal vuurwerk aangehouden in Utrecht

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 16 augustus 2017, 16:23 uur

Foto: ANP

UTRECHT - Een voetbalsupporter mist vanavond de wedstrijd tussen FC Utrecht en Zenit. De man is vanmiddag aangehouden vanwege het bezit van illegaal vuurwerk.



De arrestatie vond even voor 16.00 uur plaats in de binnenstad van Utrecht. Volgens een woordvoerder van de politie gaat het om een Nederlandse man.



FC Utrecht speelt vanavond in de eigen Galgenwaard tegen het Russische Zenit Sint Petersburg in de voorronde van de Europa League.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht