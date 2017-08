Meisje valt van glijbaan in Dierenpark Amersfoort, traumaheli rukt uit

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 16 augustus 2017, 16:49 uur

AMERSFOORT - Een meisje is vanmiddag gewond geraakt bij een val van een glijbaan in Dierenpark Amersfoort.



Volgens een woordvoerder van de dierentuin reageerde het meisje niet na haar val. Een omstander belde de ambulance. De traumahelikopter uit Amsterdam is uitgevlogen om medische assistentie te verlenen. De heli landde op het legerterrein van de Bernardkazerne.



In het dierenpark is een gebied volledig afgesloten met linten om bezoekers op afstand te houden. Het slachtoffertje is met spoed naar het UMC in Utrecht gebracht.



