RvS zet streep door plannen voor nieuwbouwwijk Eemdijk-Oost

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 16 augustus 2017, 16:00 uur

Bestemmingsplan met plan voor nieuwbouwwijk. Foto: Gemeente Bunschoten

EEMDIJK - De nieuwbouwwijk Eemdijk-Oost in Bunschoten mag niet worden gebouwd. Dat heeft de Raad van State besloten. De hoogste bestuursrechter vernietigde het bestemmingsplan voor de 40 tot 64 woningen. De gemeente Bunschoten wilde de nieuwe wijk bouwen om te voldoen aan de vraag naar woningen.



Met de beslissing van de Raad van State zijn omwonenden van het gebied geslaagd in hun hoger beroep. Zij vreesden voor verlies van hun uitzicht. De bewoners trokken samen op met Stichting Behoud de Eemvallei die bang was voor aantasting van de natuur.



Kees Koolmees van Stichting Behoud de Eemvallei is blij met de uitspraak: "Als we daar niet in hadden gewonnen dan was een heel groot gedeelte aan de rand van Eemdijk weggevallen. En dan was het landschap eigenlijk vernietigd. Dan krijg je in plaats van een enorme vergroening daar een enorme verstening."



Voor de plaatselijke School met de Bijbel is het schrappen van de bouwplannen een flinke domper. De school had de hoop gevestigd op uitbreiding van het dorp, waardoor dreigende sluiting op de lange termijn kan worden voorkomen.



