Medewerker kinderopvang in De Bilt pleegde ontucht met twee kinderen

Kinderzitjes op fietsen buiten de bijeenkomst woensdag. Foto: Rik Dogger / RTV Utrecht

DE BILT - Een medewerker van buitenschoolse opvang Partou heeft tijdens zijn werk ontuchtige handelingen verricht bij twee kinderen. De buitenschoolse opvang en het Openbaar Ministerie maakten dit woensdagavond bekend op een bijeenkomst voor 250 ouders die een kind op de opvang hebben zitten.



De kinderen zouden handelingen bij de medewerker van Partou hebben moeten verrichten. De medewerker heeft ook bekend dat dit is gebeurd en zit inmiddels vast. Het zou gaan om twee kinderen uit ťťn gezin. De ouders van de kinderen zijn inmiddels ingelicht. RTV Utrechtverslaggever Rik Dogger staat buiten de bijeenkomst en geeft regelmatig updates op Twitter.



BIJEENKOMST

Gisteravond zijn ongeveer 250 ouders per mail uitgenodigd voor de speciaal ingelaste bijeenkomst woensdagavond in zalencentrum H.F. Witte op het Henri Dunantplein. Er is voor de ouders op de bijeenkomst gelegenheid om vragen te stellen, blijkt uit de uitnodiging die RTV Utrecht heeft ingezien. Als ouders niet aanwezig kunnen zijn, krijgen ze na afloop een samenvatting.



Partou heeft twee locaties in De Bilt: op de Kerklaan (bij het Van Boetzelaerpark) en bij Sportpark Weltevreden. Op welke plek het misbruik heeft plaatsgevonden, is niet bekend.



