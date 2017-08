Verblijfsvergunning en dus zorgverzekering voor Amersfoortse Mawa (5)

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 16 augustus 2017, 17:16 uur

AMERSFOORT - Het 5-jarige meisje Mawa uit Amersfoort krijgt toch een verblijfsvergunning. Dat heeft de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zojuist verteld aan haar ouders en hun advocaat. Hiermee is het probleem met haar zorgverzekering ook opgelost. Zorgverzekeraars wilden geen zaken doen met Mawa omdat ze geen verblijfsvergunning had. Het meisje was daarom onverzekerd.



Door een vreemde samenloop van omstandigheden was het meisje illegaal in Nederland, terwijl haar ouders dat niet zijn: haar Iranese moeder heeft een Nederlands paspoort en ook haar Irakese vader heeft een verblijfstatus.



Mawa leek tussen wal en schip te vallen, ondanks dat zij in Nederland is geboren. Door Iraanse regels kon het meisje de nationaliteit van haar moeder niet overnemen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) kon Mawa alleen helpen als haar ouders zouden scheiden of als haar vader bijvoorbeeld terug zou reizen naar Irak voor een nieuwe aanvraag. Uiteindelijk bleek dit allemaal niet nodig en krijgt Mawa alsnog een verblijfsvergunning.



OPLUCHTING

Haar ouders zijn enorm opgelucht. Een goede vriend van de familie, Roland Monsma, vertelt dat haar vader dolblij is. "Hij had net een tweede baan genomen om de procedures te kunnen bekostigen", legt hij uit. "Nu kan hij gewoon thuis, bij zijn kind zijn."



Ook mensen in de omgeving van Mawa reageren positief. "Mijn telefoon blijft piepen, iedereen is zo blij dat het eindelijk gelukt is", vertelt Monsma. Zelf zet hij zich al twee jaar in om de familie te helpen bij dit probleem. Toen hij het telefoontje kreeg, barstte hij in huilen uit. "Ze kan weer vriendinnetjes maken, ze kan weer naar buiten, ze kan op zwemles, ze kan kind zijn!"



Haar ouders, die al jarenlang premie betalen, ontdekten dat Mawa niet verzekerd was toen ze met hun kind in het ziekenhuis waren. Als de 5-jarige Mawa zorg nodig heeft, moeten haar ouders dat cash betalen. Haar vader is postbode en kan eventuele hoge medische kosten niet ophoesten.



