Man gewond bij val van steiger in Leidsche Rijn

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 16 augustus 2017, 17:29 uur

Foto: Koen Laureij

LEIDSCHE RIJN - Een man is vanmiddag gewond geraakt bij een val van een steiger aan de Dudoksingel in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn.



Het ongeval gebeurde rond 16.50 uur. De traumahelikopter is in de buurt geland en medici hebben de man behandeld.



Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.



