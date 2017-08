Ierse huisgenoot tweede verdachte in zaak fatale ibogaïne-behandeling

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 16 augustus 2017, 17:45 uur

Het huis waar in februari een Zweedse vrouw overleed. Foto: RTV Utrecht

KOCKENGEN - De tweede verdachte die gezocht wordt in de zaak rond de dood van een Zweedse vrouw na een ibogaÔne-behandeling van natuurgenezeres Sara Glatt is een Ierse man. Dat melden verschillende bronnen aan RTV Utrecht. De man was in Kockengen de huisgenoot van Glatt.



De omstreden natuurgenezeres Sara Glatt zou de vrouw ibogaÔne hebben toegediend waarna ze overleed. Glatt zit inmiddels vast in Duitsland. Tegen de tweede verdachte, een Ierse man met wie de genezeres samenwoonde in Kockengen, is een Europees opsporingsbevel uitgevaardigd.



De Ierse man heeft met Glatt in ťťn huis gewoond in Kockengen. Daar kwam de natuurgenezeres via een behoorlijke omweg terecht. De vrouw verliet ooit haar thuisland IsraŽl omdat ze weigerde in dienst te gaan en belandde na een tijdje in Kockengen. Daar ging ze met haar kinderen wonen in huize 'Molenvliet'. Vanuit dit huis behandelde ze zo'n 20 jaar lang mensen met ibogaÔne, een omstreden middel uit Afrika dat drugsverslaafden zou helpen met afkicken.



GOEDE WOORDEN

Sara Glatt werd ook wel de 'Heks van Kockengen' genoemd, maar die naam verdiende ze niet volgens haar oude buren: "Die verslaafden kwamen hier al halfdood binnen en zaten hartje zomer met een grote bontmuts en jas onder een boom te bibberen. Wat hadden die te verliezen?" De buren hebben tegenwoordig alleen maar goede woorden over voor Glatt: "Het was een aardige vrouw en ze maakte mensen beter."



MIS

Helaas ging het ook een paar keer mis in de praktijk van Glatt. In 2014 werd ze veroordeeld omdat ze een patiŽnt verkeerd had behandeld. Een Belg kreeg een hartaanval als gevolg van de behandeling met ibogaÔne en verloor een deel van zijn zicht. Een Zwitserse patiŽnt liep na zijn behandeling door Glatt de A2 bij Breukelen op en werd op de snelweg doodgereden. De rechter oordeelde dat Glatt de Zwitserse man niet alleen had mogen laten, maar er is niet bewezen dat hij nog onder invloed was.



GESTOPT

Na de rechtszaak verhuisde Glatt van huize Molenvliet naar een ander huis in Kockengen. Ze woonde daar met twee mannen, waaronder een Ier. Buren zagen geen verslaafden bij dit huis, dus ze gaan ervan uit dat Glatt met haar praktijk gestopt was.



ZWEEDSE VROUW

Maar toen overleed op vrijdag 3 februari opeens een Zweedse vrouw na behandeling met ibogaÔne in het huis van Glatt. En toen de politie ter plaatse kwam, vonden agenten ook een hennepplantage.



VLUCHT

Sara Glatt zag de agenten bij haar huis toen ze met haar auto kwam aanrijden en vluchtte naar Duitsland. Daar werd ze later alsnog opgepakt. Het Openbaar Ministerie verwijt haar onder meer doodslag. Maar er is dus ook een tweede verdachte in de zaak: de Ierse huisgenoot van Glatt. Hij is nog voortvluchtig en staat internationaal gesignaleerd.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht