FC Utrecht wint verrassend van Zenit Sint Petersburg

UTRECHT - FC Utrecht heeft het voor elkaar gekregen om in een volle Galgenwaard op verrassende wijze te winnen van Zenit Sint Petersburg. Het werd 1-0 in de play-offwedstrijd voor de Europa League dankzij een goal van Zakaria Labyad.



FC Utrecht was tijdens de wedstrijd sterker dan de ploeg uit Rusland. Dat was onverwacht, want het Russische team werd door veel voetbalexperts als de betere ploeg gezien.



Volgende week donderdag is de return in Sint Petersburg. FC Utrecht heeft dan aan een gelijkspel genoeg om door te gaan naar de groepsfase van de Europa League.



