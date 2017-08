Politiehelikopter ingezet bij lange achtervolging op A12

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 17 augustus 2017, 05:52 uur

Foto: Twitter / @DePolitieheli

WOERDEN - De politie heeft vannacht lange tijd een auto achtervolgd op de A12. De achtervolging eindigde in Woerden, waar de bestuurder werd aangehouden.



Meerdere politiewagens en een politiehelikopter zaten achter de automobilist aan. "Wat was de haast op de A12 zojuist? Jullie zoeklicht verblindde mij aardig", twitterde een andere automobilist aan het twitteraccount van de agenten in de politiehelikopter.



SLIPPENDE BANDEN

Inwoners van Woerden werden wakker van het lawaai. Een van hen hoorde politiewagens met slippende banden langsrijden. "Zo, dat klinkt niet best."



Het is nog niet duidelijk waarom de automobilist werd achtervolgd.



