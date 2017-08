Bewoners op straat door brand in binnenstad Utrecht

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 17 augustus 2017, 06:16 uur

UTRECHT - De brandweer heeft vannacht meerdere woningen ontruimd vanwege een kleine brand in de Lange Jufferstraat in de binnenstad van Utrecht. Dat gebeurde rond 2.30 uur.



Het bleek te gaan om een brand in een kelder. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar omdat de kelder onder meerdere woningen door loopt werden bewoners uit voorzorg uit hun huis gehaald.



Nadat de kelder geventileerd was konden bewoners weer naar binnen. Hoe de brand kon ontstaan is onbekend.



