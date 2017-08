GroenLinks-raadslid wil "herriecopter" vervangen door drone

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 17 augustus 2017, 10:30 uur

Foto: AS Media

AMERSFOORT - Het Amersfoortse GroenLinks-raadslid Astrid Janssen is de geluidsoverlast van politiehelikopters spuugzat. Als het aan haar ligt worden de helikopters vervangen door drones.



Dat schrijft Janssen op Twitter. Volgens haar is het vliegen met drones stiller, zuiniger en veel goedkoper. "De politieheli doet vooral inspectie, geen interventies. Dus dat kan ook met camerawerk."



Ze stoort zich nu vaak aan de helikopters. "Een keer per week de herriecopter vervangen door een schoner en stiller exemplaar. Niet mťťr vluchten maken. Lijkt mij wel prettig."



De politie heeft haar uitspraken ook gezien en is het er niet mee eens. Janssen is daarom voor uitleg over de werkzaamheden uitgenodigd op Schiphol, waar de politiehelikopter staat.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht