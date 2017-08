Gestolen auto wordt Amsterdam-Rijnkanaal ingeduwd

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 17 augustus 2017, 13:08 uur

UTRECHT - Een auto is rond 7.30 uur gedumpt in het Amsterdam-Rijnkanaal. Een getuige zag twee mannen op de Westkanaaldijk in Utrecht de auto het water in duwen.



Volgens de politie stond de auto geregistreerd als gestolen. Mogelijk is het voertuig gebruikt voor een strafbaar feit en moest het daarom gedumpt worden. De mannen zouden volgens de omstander daarna een andere auto in zijn gestapt en zijn gevlucht.



De twee mannen zijn nog niet gevonden. De politie doet onderzoek naar de zaak. De auto is vanochtend door een bergingsbedrijf uit het water gehaald.



