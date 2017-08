NS breidt magazijn gevonden spullen uit

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 17 augustus 2017, 07:51 uur

UTRECHT - De NS heeft het magazijn voor gevonden voorwerpen uitgebreid. Reizigers laten namelijk ieder jaar meer spullen achter in treinen en op stations.



In de eerste helft van dit jaar werden er gemiddeld 323 voorwerpen per dag gevonden. Dat zijn vooral paspoorten, rijbewijzen of andere pasjes, maar conducteurs en schoonmakers vonden dit jaar ook achtergelaten rollators, cadeaupakketten en dozen met Cubaanse sigaren.



De NS spoort mensen aan het te melden als ze iets zijn kwijtgeraakt, want in ongeveer 60 procent van de gevallen lukt het om een verloren voorwerp terug te krijgen bij de bezitter.



