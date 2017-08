"Vierogenprincipe ondoenlijk bij oudere kinderen"

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 17 augustus 2017, 10:40 uur

DE BILT - Het is ondoenlijk om het zogenoemde "vierogenprincipe" toe te passen bij kinderen die ouder dan vier jaar zijn. Dat zegt Gjalt Jellesma van de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (Boink).



Het vierogenprincipe betekent dat een medewerker nooit alleen met een kind is. Voor de leeftijdsgroep van kinderen bij buitenschoolse opvang Partou in De Bilt, waar een medewerker ontucht met twee meisjes pleegde, geldt dat echter niet.



BUITEN

"Bij de buitenschoolse opvang zijn andere verhoudingen tussen het aantal kinderen en het aantal pedagogische medewerkers", vertelt Jellesma. "Dan gaan er kinderen naar buiten, maar blijven sommigen ook binnen. Dan kun je natuurlijk niet op ieder moment bij ieder kind in iedere situatie twee mensen zetten. Dat is ondoenlijk."



Volgens Jellesma staat Partou goed bekend. "Ze zijn ook heel erg nadrukkelijk met het onderwerp bezig en kennen de protocollen. De medewerker was heel populair bij de kinderen en ouders."



MANNEN

Eerder is weleens bepleit om mannen helemaal niet meer toe te staan in de kinderopvang, maar dat is volgens Jellesma ook geen goed idee. "Dan gaat het dus over sportclubs, het onderwijs, zwemverenigingen, dan ga je mannen dus volledig bannen. Wat zegt dat eigenlijk over de rol van mannen en die van vaders?"



Het Openbaar Ministerie heeft op dit moment geen aanwijzingen dat de man ook ontucht pleegde met andere kinderen. Ook zit er, vergeleken met andere ontuchtzaken, relatief weinig tijd tussen het feit en het moment dat ouders bij elkaar geroepen werden.



NIET GEK MAKEN

Ouders kunnen zich daardoor beter herinneren hoe hun kind zich gedroeg. Jellesma: "Maar laat je vooral niet gek maken. Als het goed gaat met je kind, gaat het goed met je kind. Dus laat het er dan bij."



