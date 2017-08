Verdachte ontucht bij Partou is Bart C.

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 17 augustus 2017, 11:34 uur

Foto: RTV Utrecht

DE BILT - De 27-jarige Utrechter die is opgepakt op verdenking van ontucht met twee meisjes op buitenschoolse opvang Partou, is Bart C.. Dat zeggen bronnen tegen RTV Utrecht.



C. deed de hbo-opleiding Sport, Gezondheid & Management aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Ook rondde hij het CIOS in Arnhem af. Voordat hij bij Partou aan de slag ging, werkte hij als personal trainer.



De Utrechter werd afgelopen zaterdag opgepakt. Hij heeft inmiddels bekend en zit nog vast. De schok bij ouders en kinderen is groot, omdat hij erg geliefd was.



Zo'n 250 ouders met kinderen op de groepen waar de verdachte werkte zijn gisteravond bijgepraat tijdens een besloten bijeenkomst. Het Openbaar Ministerie heeft geen aanwijzingen dat C. ontucht pleegde met andere kinderen.



