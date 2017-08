Zeven auto's volledig verwoest door brand

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 17 augustus 2017, 10:17 uur

Foto: Omroep Gelderland

- Er komt maar geen einde aan de reeks autobranden in Culemborg. Afgelopen nacht was het weer raak. Op meerdere plekken zijn er auto's in vlammen opgegaan.



Zeker zeven wagens zijn helemaal uitgebrand en veel andere auto's liepen schade op. "Ik heb ťťn eigenaar gesproken en die was toch wel behoorlijk geemotioneerd", aldus fotograaf Bas Meesters.



Al meer dan een jaar slaan brandstichters toe in de gemeente. Inwoners maken zich grote zorgen omdat nog steeds niet duidelijk is, wie er verantwoordelijk is voor de branden.



"Ik lag in bed en hoorde allemaal knallen. Toen ben ik naar beneden gelopen en toen stond een klein beetje mijn auto al in brand. Het is niet anders. Gelukkig zijn er geen mensen gewond geraakt, en ja het is gewoon vervelend voor de stad", aldus een buurtbewoner.



