Arrestaties na smokkel 2500 kilo hennep tussen houtskool

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 17 augustus 2017, 12:09 uur

Foto: Openbaar Ministerie

PROVINCIE UTRECHT - Zeven mannen zijn deze week opgepakt vanwege de smokkel van 2500 kilo hennep. Een aantal van hen komt uit Utrecht en Woerden.



De drugs werden in juli tussen houtskool gevonden. De kolen zaten in een container die in de Rotterdamse haven was aangekomen. De container was afkomstig uit Nigeria. De hennep werd ontdekt door de douane met behulp van de containerscan en een speurhond.



Dinsdag werden invallen gedaan. Hierbij werd onder meer een arrestatieteam ingezet. De verdachten werden opgepakt op het moment dat ze bezig waren met het uitpakken van de container.



De verdachten worden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Ze zijn tussen de 20 en 34 jaar oud. De hennep, met een waarde van zo'n 2,5 miljoen euro, is meteen na ontdekking vernietigd.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht