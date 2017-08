Tijdelijke UIT-slaapplek voor nieuwe Utrechtse studenten

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 17 augustus 2017, 10:11 uur

Aankomende studenten slapen een weekje in een Unitas-huis. Foto: RTV Utrecht / Robert Jan Booij

UTRECHT - Studeren in Utrecht en in de Domstad een kamer vinden? Het lijkt een onmogelijke missie, maar veel aankomende studenten wagen toch een poging.



De Utrechtse introductietijd is het ideale moment om te netwerken en zo een leuke woonplek te vinden. Maar de concurrentie is groot. "Ik kom uit een dorpje van zevenduizend inwoners dus het was sowieso even schrikken," zegt een aankomend student. "In mijn dorp rijden gewoon tractoren over de weg en zo."



TIJDELIJKE SLAAPPLEK

Jongeren die nog geen kamer hebben, kunnen tijdens de UIT-week toch in Utrecht slapen. Diverse studentenhuizen openen de deuren en bieden hen een tijdelijke slaapplek in de woonkamer of de hal.



"Ze komen een weekje hier logeren", legt verenigingslid Vincent van Unitas uit. "Ze hebben een vol programma van 's ochtends vroeg tot 's nachts; ze zijn in de weer. Ze worden bezig gehouden met feesten en partijen. Dus ik kan me voorstellen, dat ze een beetje aan het einde van hun latijn zijn. Het is allemaal vrij intensief."



Vrijdag is de laatste dag van de UIT-week.. Op zaterdag start de ontgroening bij de meeste Utechtse studentenverenigingen.



