Paard zit vast op staldeur Soest

donderdag 17 augustus 2017, 14:23 uur

Foto: Caspar Huurdeman

SOEST - De brandweer in Soest heeft een paard bevrijd dat vast was komen te zitten in een stal aan de Peter van de Breemerweg. Het dier zat half hangend met de buik klem op de staldeur.



Mogelijk is het gaan steigeren of heeft het geprobeerd naar buiten te komen. Het paard kon daarna geen kant meer uit. Twee veeartsen hebben het dier gekalmeerd en de brandweer heeft de staldeur voorzichtig weggeknipt. Na half uur stond het paard weer op vier benen.



Volgens de veeartsen is het dier met de schrik vrijgekomen. Mogelijk zal het wat spierpijn hebben, maar meer ook niet.



