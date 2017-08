FrieslandCampina verkoopt sap- en frisdrankdochter

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 17 augustus 2017, 15:26 uur

AMERSFOORT - Zuivelbedrijf FrieslandCampina in Amersfoort heeft een koper gevonden voor sap- en frisdrankdochter Riedel. Riedel is bekend van merken als Appelsientje, CoolBest, DubbelFrisss en Taksi.



Riedel maakt met tweehonderd werknemers in Ede 125 miljoen euro omzet per jaar en is marktleider in Nederland voor houdbare en gekoelde vruchtensap. De nieuwe eigenaar is de Amsterdamse investeringsmaatschappij Standard Investment, dat eerder fastfoodketen Burger King Nederland en afbakbroodmaker Dutch Bakery inlijfde.



Financiële details over de verkoop zijn niet bekendgemaakt. Het dochterbedrijf stond sinds februari in de etalage, omdat FrieslandCampina alleen nog zuivel wil produceren, zoals Campina, Friesche Vlag, Chocomel en Fristi.



