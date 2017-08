OM wil ontuchtverdachte De Bilt langer in cel

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 17 augustus 2017, 16:00 uur

Foto: ANP

DE BILT - De verdachte in de ontuchtzaak in De Bilt wordt morgen voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die zal dan beslissen of de 27-jarige Bart C. uit Utrecht langer vast blijft zitten of niet. Het Openbaar Ministerie heeft daar vanmiddag om gevraagd.



Het OM maakte woensdag bekend dat de 27-jarige pedagogisch medewerker van de buitenschoolse opvang van Partou Kinderopvang in De Bilt twee kinderen uit één gezin onzedelijke handelingen bij hem heeft laten verrichten. De man uit Utrecht die al vijf jaar bij Partou werkte, heeft dat toegegeven en is ontslagen.



De politie heeft geen aanwijzingen dat de verdachte ook met andere kinderen ontucht heeft gepleegd maar onderzoekt wel mogelijke andere incidenten. Zijn computer en telefoon zijn daarom in beslag genomen.



SLACHTOFFERHULP

Voor ouders die zich zorgen maken vanwege de ontuchtzaak op de kinderopvang in De Bilt is slachtofferhulp beschikbaar. Slachtofferhulp Nederland heeft dat vandaag benadrukt. Volgens een woordvoerster is er al contact met een aantal ouders.



Slachtofferhulp was woensdagavond niet op de bijeenkomst waar honderd ouders werden ingelicht over de zaak, terwijl de instantie dat wel had aangeboden. De betrokken instanties weten dat hulp beschikbaar is en kunnen doorverwijzen, aldus de woordvoerster in een toelichting.



WELTEVREDEN

Bij de buitenschoolse opvang van Partou in De Bilt is donderdag door Partou voor extra ondersteuning gezorgd. Partou heeft twee locaties in De Bilt: op de Kerklaan bij het Van Boetzelaerpark en bij Sportpark Weltevreden. De ontucht vond plaats op de locatie Weltevreden.













