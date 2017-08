Woningbrand Groenekan, brandweer zaagt gat in dak

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 17 augustus 2017, 16:48 uur

GROENEKAN - In Groenekan heeft de brandweer een huis aan de Grothelaan geblust. Een bewoner heeft rook ingeademd en wordt nagekeken door ambulancemedewerkers.



De brandweer heeft een gat in het dak gezaagd om het vuur beter te kunnen bestrijden. Binnen werden geen andere mensen meer aangetroffen.



De brand is volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht begonnen in de keuken en doorgeslagen naar de eerste verdieping.



