Achtervolging Woerden om gestolen kentekenplaten

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 17 augustus 2017, 17:15 uur

Foto: Jan van Steendelaar

WOERDEN - De man die afgelopen nacht in Woerden werd opgepakt na een lange achtervolging reed in een auto met gestolen kentekenplaten. Toen de 23-jarige bestuurder uit Zwolle een stopteken kreeg bij Nunspeet ging hij er met hoge snelheid vandoor.



Na een achtervolging over de A28, de A50 en de A12 kon de bestuurder uiteindelijk in Woerden aangehouden worden.



Meerdere politiewagens en een politiehelikopter zaten achter de automobilist aan. De man strandde uiteindelijk in Woerden omdat hij geen brandstof meer had.



De verdachte is meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. Na onderzoek bleek dat de auto vorige maand in Enschede is gestolen. De kentekenplaten waren in Hengelo ontvreemd. De politie zet het onderzoek voort.



