Druk op de weg, ondanks vakantie

UTRECHT - Ondanks de zomervakantie is het tijdens de avondspits erg druk op de weg. Regenachtig weer en een flink aantal ongelukken zorgen voor veel oponthoud.



Terwijl alle regio's officieel nog zomervakantie hebben telde de VID alleen al op de snelwegen rond 17:45 uur in totaal 206 kilometer file. Daarmee is het de drukste zomervakantiespits in zeker tien jaar tijd.



Vooral rond Amsterdam en Utrecht is het aanschuiven geblazen. Op de A12 bij Utrecht stond rond 18.00 uur zeker acht kilometer file tussen Driebergen en Nieuwegein. Volgens de VID "ligt Utrecht op zijn gat".



