Van der Heide weg bij IJsselmeervogels

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 17 augustus 2017, 19:28 uur

Foto: Geert Lommers

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - Trainer Sandor van der Heide verlaat IJsselmeervogels om per direct fulltime aan de slag te gaan als assistent-trainer bij De Graafschap. Het afgelopen half jaar heeft Van der Heide de functie van hoofdtrainer van IJsselmeervogels gecombineerd met een deeltijdfunctie als assistent bij De Graafschap.



Volgens de club is in de afgelopen weken gebleken dat die combinatie hem steeds zwaarder viel. IJsselmeervogels zegt het besluit van Van der Heide te betreuren, "vooral ook gezien het moment, midden in de voorbereiding op het nieuwe seizoen".



Toch kijkt IJsselmeervogels terug op een "prettige en zeer succesvolle samenwerking met mooie successen in de KNVB Beker en het kampioenschap in de Derde Divisie". De club uit Spakenburg wenst Van der Heide veel succes toe in zijn nieuwe positie.



IJsselmeervogels gaat nu op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. In de tussentijd zullen de honneurs worden waargenomen door Pascal Bosschaart en Jacob Mulder.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht