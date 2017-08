Feest bij Utrechtse ijsmakers Il Mulino

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 17 augustus 2017, 20:02 uur

Mister Mulino proeft zijn verjaardagsijs Foto: RTV Utrecht

UTRECHT - Het is feest bij de ijsmakers van Il Mulino in Utrecht. De winkel bestaat dertig jaar en als klap op de vuurpijl is vader Mulino vandaag jarig: 80 jaar is hij geworden.



'Mr Mulino' klinkt Italiaans, maar de ijsboer is eigenlijk een echte Utrechter met een oer-Nederlandse naam; Gerrit Merkens. Voordat hij de ijswinkel aan de Adelaarstraat begon, had hij een drankhandel. Van ijs wist hij eigenlijk niks."Het enige wat we van ijs wisten, was dat het koud was en dat je het kon eten. Maar hoe het gemaakt werd en wat er allemaal bij komt kijken, was een groot mysterie."



Ook de huidige eigenaar Marjolein Merkens zegt in de afgelopen dertig jaar veel te hebben geleerd. "Ik wist er eigenlijk ook niet zoveel van. Ik was ook niet gewend dat we echt Italiaans ijs aten. Het was een raketje of iets dergelijks vroeger."



Dertig jaar later is de hele familie ijsexpert en speciaal voor de verjaardag van Gerrit hebben ze een nieuwe ijssmaak gemaakt: de Mister Mulino. Dat is een perensorbet met stukjes pure chocolade. De jarige zelf vond hem in ieder geval lekker.





