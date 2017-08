Minder moord en doodslag, aandeel liquidaties steeds groter

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 18 augustus 2017, 02:00 uur

PROVINCIE UTRECHT - Afrekeningen in het criminele circuit hebben een steeds groter aandeel in de gevallen van moord en doodslag. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau van de Statistiek vandaag presenteert.



Moord en doodslag neemt in zijn totaal wel nog altijd af zegt CBS-onderzoeker Maarten Bloem. "Vorig jaar werden 110 mensen om het leven gebracht. Ter vergelijking: begin deze eeuw waren dat er nog ruim boven de 200 per jaar. We zien eigenlijk al twintig jaar dat er steeds minder mensen omkomen door moord en doodslag."



GROTE STAD

Het CBS becijferde dat van 2012 tot en met 2016 in toaal 678 mensen in Nederland door een ander zijn gedood. In 46 gevallen (30 mannen, 16 vrouwen) gebeurde dat in onze provincie, waarvan 18 keer (14 mannen, 4 vrouwen) in de stad Utrecht. Daarmee is de kans om slachtoffer te worden van moord en doodslag in onze regio ongeveer 1 op 200.000.



"In de grote stad is het risico om gedood te worden wat groter dan daarbuiten", licht Bloem toe. Hoe dichter we op elkaar wonen, hoe meer overlast, criminaliteit en dus ook moord en doodslag er is."



ZWARE CRIMINELEN

Utrecht lijkt van de vier grote steden het veiligst, maar daar hoort wel een belangrijke kanttekening bij. Zware criminelen uit Utrecht raakten de laatste jaren nogal eens betrokken bij liquidaties in andere delen van het land. In Amsterdam bijvoorbeeld zijn mensen omgebracht, waarbij het rechercheonderzoek in de richting van Utrechtse misdadigers wijst.



De moordcijfers maken goed zichtbaar dat van alle slachtoffers een steeds groter aandeel doelwit is geweest van een afrekening. Volgens Bloem speelt daarbij mee of je man of vrouw bent. "Bij mannen gaat het vaak om geld en misdaad. Bij vrouwen ligt het motief vaker in de relationele sfeer."



PARTNER OF EX

De statistiek wijst inderdaad op belangrijke verschillen tussen de seksen. Van de 219 vrouwen die de afgelopen vijf jaren zijn gedood, is zeker de helft (110) door hun partner of hun ex om het leven gebracht. Bij mannen ligt dat aantal een stuk lager: op 20. In diezelfde periode werden 109 van de 459 omgekomen mannen door een crimineel vermoord, tegen drie vrouwelijke slachtoffers.



Overigens hebben mannen daarnaast niet alleen veel te duchten van hun vijanden. Bij 325 misdrijven waarbij een man werd gedood is een dader bekend en in 113 gevallen, omgerekend meer dan een derde, bleek het om een vriend of kennis van het slachtoffer te gaan.



MOORDWAPEN

Het motief voor het ombrengen van een ander heeft vaak ook invloed op het moordwapen. Bij een liquidatie wordt meestal een vuurwapen gebruikt, waardoor mannen vaker in die categorie voorkomen. Een partner of ex die een vrouw vermoordt gebruikt in de regel wat er voorhanden is, bijvoorbeeld een mes.



De cijfers bevestigen dat beeld. Van de vrouwelijke slachtoffers werd 38,4 procent neergestoken en 21,9 procent gewurgd. Bij de mannen waren kogels (41,3 procent) en messen (26,8 procent) het belangrijkste moordwapen.



