Angstige uren in Barcelona voor Utrechtse ooggetuigen

Gewonden na aanslag Barcelona Foto: ANP

PROVINCIE UTRECHT - Utrechtse ooggetuigen beleefden donderdag angstige momenten tijdens de terreuraanslag op de Ramblas in Barcelona. Elfi Voorhuis, bijvoorbeeld, was ten tijde van de aanslag met haar moeder in een winkel in de buurt. Ze mochten niet naar buiten, omdat de dader om de hoek zou zijn.



"In het begin was er heel veel paniek", zei ze bij Hart van Nederland op SBS6. "Een aanslag spookt altijd door je hoofd als je naar een grote stad gaat en je denkt: het zal toch niet. Maar ik ben in heel veel steden geweest. Het is altijd goed gegaan. En dan kom je in Barcelona en dan gebeurt het dus net."



Voorhuis is uiteindelijk onder politiebegeleiding naar haar hotel gebracht. "Verschrikkelijk eng", schrijft ze op Twitter.



STAD STOND STIL

De Utrechtse journaliste Carlijn Teeven hield zich ook schuil in een kledingwinkel in de buurt van de Ramblas. Volgens Teeven, die nu al een paar jaar in Barcelona woont, leek het alsof de hele stad even stilstond.



Ze zegt tegen de NOS: "Normaal gesproken is het hier in deze tijd van het jaar heel druk met toeristen en nu is er niemand op straat, alleen hulpdiensten. Ik voel wel angst en dat geldt ook voor anderen: huilende mensen die op hun telefoon kijken wat er aan de hand is."



DODEN EN GEWONDEN

Een bestelbus reed aan het eind van de middag in op voetgangers op de Ramblas. Bij de aanslag zijn zeker dertien doden en tachtig gewonden gevallen. Een verdachte is omgekomen bij een vuurgevecht met de politie.



Bij de aanslag zijn drie Nederlanders gewond geraakt, zegt het ministerie van Binnenlandse Zaken in Den Haag. Volgens een woordvoerder zijn de drie slachtoffers niet in levensgevaar. Over hun identiteit en de aard van hun verwondingen is nog niets bekendgemaakt.



Het ministerie heeft een noodnummer ingesteld: 0031 247 247 247.



