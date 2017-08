Brand verwoest auto's in Overvecht

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 17 augustus 2017, 22:48 uur

Foto: Michiel van Beers

UTRECHT - In het Utrechtse Overvecht zijn donderdagavond twee auto's in brand gevlogen.



Rond tien uur kwam de melding binnen dat er aan de Franciscusdreef een geparkeerde Megane cabrio in lichterlaaie stond. Toen de brandweer ter plaatse kwam, bleek de auto op de parallelweg te staan, de Mexicodreef. Ook was de brand al overgeslagen naar een andere wagen.



De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting.



