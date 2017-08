Utrechtse popgroep Kadanz zwart gemaakt op internet

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 17 augustus 2017, 23:22 uur

Tv-optreden van Kadanz in 1983. Foto: ANP

UTRECHT - De Utrechtse popgroep Kadanz wordt online in een kwaad daglicht gesteld.



De band, die in de jaren tachtig hits scoorde met liedjes als 'In het donker' en 'Intimiteit', wordt op Wikipedia beschuldigd van het verspreiden van haat en satanische teksten. Om welke teksten het gaat, is onduidelijk.



Kadanz zou zich ook bezighouden met hacking. Volgens de anonieme schrijver moeten de liedjes van de groep daarom verboden worden.



De Kadanz-hater roept op om Kamervragen te stellen over de band en stelt ook dat clips van de groep al van YouTube zijn verwijderd. Maar vooralsnog zijn die daar gewoon te vinden.



