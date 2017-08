Auto rijdt huis binnen in Bilthoven

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 18 augustus 2017, 05:47 uur

Foto: Menno Bausch

BILTHOVEN - In Bilthoven is een elektrische auto een woning binnengereden. De gevel van de woning is ontzet.



In de Tesla zaten vier mensen. Volgens de politie had de bestuurder eerder een stopteken genegeerd. De bewoner van de woning is niet gewond geraakt.



Wat er precies aan het incident vooraf is gegaan is niet duidelijk. De brandweer onderzoekt de woning op instortingsgevaar. De Eerste Brandenburgerweg in Bilthoven is in beide richtingen afgesloten.



