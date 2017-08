Botsing met vier auto's op A1 bij Eemnes

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 18 augustus 2017, 06:08 uur

Foto: Caspar Huurdeman

EEMNES - Op de A1 zijn gisteravond in de buurt van knooppunt Eemnes vier auto's betrokken geweest bij een ernstige aanrijding. Een van de bestuurders is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.



De brandweer heeft een gekantelde auto weer rechtop weten te zetten.



Het ongeluk is mogelijk veroorzaakt door verwarring over rode kruizen op de borden boven de weg. Meerdere getuigen hebben gezegd dat de twee rechtse rijbanen plotseling rood waren afgekruist, waardoor al het verkeer tegelijk naar de linkerbaan werd gedirigeerd.



De A1 is ongeveer drie kwartier afgesloten geweest voor het verkeer.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht