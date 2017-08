Tweede autobrand op rij in Utrecht

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 18 augustus 2017, 06:32 uur

Foto: Michiel van Beers

UTRECHT - Afgelopen nacht is in de Rivierenwijk in Utrecht een auto uitgebrand. Het was de tweede nacht op rij dat in Utrecht een auto in vlammen opging.



De Volkswagen Polo stond geparkeerd op de Schipbeekstraat. De wagen is helemaal uitgebrand. De brandweer was er snel bij, maar kon niet voorkomen dat ook een busje beschadigd raakte.



De politie gaat uit van brandstichting. Bij de brand in de nacht van woensdag op donderdag waren twee auto's betrokken.



