Arrestatie en gewonden bij aanrijding A2 Maarssen

Foto: Sander Optendrees

MAARSSEN - Bij een aanrijding op de A2 in de buurt van Maarssen is een aanhouding verricht. Ook vielen er twee gewonden.



De botsing gebeurde rond 3.00 uur iets boven Maarssen. Het was een kop-staart-botsing van twee auto's. De oorzaak is onbekend. Beide auto's hadden lichte schade, maar zijn wel meegenomen door een berger.



De bestuurder van de voorste auto is aangehouden. Waarom is niet helemaal duidelijk, sommige getuigen zeggen dat er een vechtpartij is geweest na het ongeluk.



De bijrijder van de voorste auto moest naar het ziekenhuis. De bestuurder van de achterste auto raakte licht gewond en kwam op de spoedeisende hulp terecht.



