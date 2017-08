Voorbereid op het ergste met 3D-test van de brandweer

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 18 augustus 2017, 07:25 uur

Foto: Peters Hotnews

PROVINCIE UTRECHT - Stel: de rookmelder gaat 's nachts af, uw partner en kind liggen nog te slapen en in de woonkamer woedt een brand. Eerst 112 bellen? Proberen de brand te blussen? Of meteen het huis uit? Met een virtual reality-programma kunt u zich dit weekend op dit soort keuzes voorbereiden.



"Vroeger deden we dit soort voorlichting met een foldertje en een postertje, maar de vraag is of dat echt blijft hangen", zegt Jurriaan van Wakeren van de Veiligheids Regio Utrecht. "Hier zit je middenin, als in een film. Dat maakt wel indruk."



Deelnemers aan de oefening krijgen een 3D-bril op en worden in het hierboven beschreven scenario gedropt. Ze krijgen een reŽle kans om het op te lossen. "Als je een scenario ontwerpt dat niemand haalt, maak je mensen alleen maar bang."



Van Wakeren benadrukt dat bij brand bliksemsnel gehandeld moet worden. "De gemiddelde woning staat in drie minuten zodanig in brand dat je er niet levend uitkomt. Dus als de brand ontstaat, moet je binnen een tot anderhalve minuut buiten staan."



Daar gaat nog de tijd vanaf voordat je uberhaupt doorhebt dat er brand is. In zo'n geval kan rookmelder je leven redden, zegt de brandweerwoordvoerder: "Als je slaapt, slaapt je neus ook. Dus meestal zul je niet op tijd wakker worden van de rook."



De virtual reality-test is vandaag te doen op de weekmarkt in Breukelen en morgen tijdens de open dag van de brandweer in Driebergen. Zondag staat de brandweer ermee op het houthakkersfeest in Lage Vuursche.



