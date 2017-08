Jubileum voor het Bloemencorso Leersum

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zaterdag 19 augustus 2017, 07:37 uur

Foto: RTV Utrecht / Caroline Geijsman

- Tientallen praalwagens en meer dan een miljoen dahlia's ziet u vandaag voorbij rijden in Leersum op het Bloemencorso. Dit jaar wordt het 'grootste evenement van de Heuvelrug' voor de 65e keer georganiseerd.



"Generaties zijn opgegroeid met dit fenomeen. Maar het mooie is dat er een open cultuur is. Iedereen die wil, kan meehelpen en zijn of haar eigen corso-ervaring opdoen", vertelt Ruud Paauw van de organisatie van het Bloemencorso. "Ieder jaar werken ongeveer 2500 vrijwilligers aan de meest bijzondere praalwagens en komen ruim 20.000 bezoekers het evenement bewonderen", aldus Paauw.



JUBILEUM

Omdat dit jaar de 65e editie wordt gehouden, is er een speciaal voorprogramma: een 'Dahliarit'. Rond 12.00uur 's middags komen de deelnemers van de jubileumrit het parcours van het corso op. Ongeveer twintig oude auto's die tussen 1900 en 1949 zijn gemaakt, doen mee aan de speciale rit. Nadat twee rondes, gaan de bestuurders verder met een rit door de Utrechtse Heuvelrug.



DE POENTJES

Maandenlang werkten bouwgroepen in heel Leersum aan de wagens. In de laatste dagen voor het corso worden de puntjes op de i gezet. Dan worden de constructies namelijk voorzien van bloemen. De vrijwilligers zitten dan te 'konten', 'prikken' en te 'plakken'.



Bouwgroep De Poentjes werkt dit jaar aan een grote wagen. DaniŽlle van Tintelen is zelf opgegroeid met het corso en helpt ieder jaar mee aan een wagen. "Onze wagen wordt een grote wolf en er gaan uiteindelijk 150.000 bloemen op. Het is hard werken, maar heel gezellig. Iedereen mag plakken, dat maakt het zo leuk om bij De Poentjes te werken. Iedereen doet ook echt zijn best om het gezellig te maken."



Dagenlang werken tientallen vrijwilligers aan de afwerking van de wagen van De Poentjes. Het is precisiewerk. "Bij ons is elk bloemetje vastgespijkerd omdat het makkelijker is dan lijmen en het wordt uiteindelijk ook mooier", besluit Danielle.



De wagen van De Poentjes en die van de andere bouwgroepen zijn vanaf 14.00 uur te bewonderen.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht