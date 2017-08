Leegstand laag in Utrecht, maar parkeren duur

Door de nieuwsredactie · geplaatst: vrijdag 18 augustus 2017, 08:31 uur

Het vernieuwde Hoog Catharijne Foto: Klépierre

UTRECHT - In Utrecht staan de minste winkels leeg van alle provincies in Nederland. De stad Utrecht kent de op een na laagste leegstand van het land.



Dat blijkt uit onderzoek van Detailhandel Nederland. De leegstand is in de provincie snel teruggelopen, schrijft de organisatie in de toelichting: van 7,1% naar 5,8%. Limburg is de provincie waar de meeste winkelpanden op een nieuwe gebruiker wachten: 10,2%. Het landelijk gemiddelde is 7,4%.



In de stad Utrecht staat 4,1% van de winkelpanden leeg. Dat is alleen in Delft nog iets lager. Het percentage lag vorig jaar nog bijna twee keer zo hoog.



PARKEREN

Detailhandel Nederland onderzocht ook de parkeertarieven in verschillende steden. Die liggen in Utrecht nog altijd relatief hoog. Het maximumtarief voor het eerste uur van ?4,63 wordt alleen overtroffen door Amsterdam: daar zijn automobilisten ?5,00 kwijt.



