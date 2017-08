Aanhouding op grote hoogte in Woerden

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 18 augustus 2017, 09:13 uur

Foto: Politie Woerden

WOERDEN - De politie in Woerden heeft een 20-jarige man van een balkon geplukt, die nog 59 dagen cel tegoed had.



Het korps had een melding gekregen over een man die zich bovenop een appartementencomplex ophield. De melder zag dat deze persoon zich vanaf het dak liet zakken op een balkon, waar hij bleef zitten. De politie vond het een vreemde situatie en ging erachteraan.



De man bleek familie te zijn van de bewoners van het huis. Hij had de sleutels van het huis niet bij zich en hoopte via de balkondeur binnen te kunnen komen, alleen zat die ook dicht.



Uit controle van de persoonsgegevens bleek dat de man nog een gevangenisstraf moet uitzitten. De brandweer heeft geholpen hem van het balkon te krijgen, waarna hij kon worden aangehouden.



