Vlaggen gemeente Utrecht halfstok voor Barcelona

UTRECHT - Op het stadskantoor en het stadhuis in Utrecht hangen de vlaggen halfstok. De gemeente betuigt zo zijn steun aan Barcelona, dat gisteren getroffen is door een terroristische aanslag.



Bij eerdere aanslagen koos de gemeente voor net zo'n eerbetoon. In Barcelona reed een terrorist in op de menigte op de centrale boulevard Ramblas. Daarbij vielen zeker dertien doden.



De aanslag is meegemaakt door inwoners van Utrecht, die toevallig in Barcelona waren of er wonen. Getuige Elfi Voorhuis komt momenteel op adem in haar hotel. Ze meldt via Twitter dat daar nu gewapende veiligheidsmensen rondlopen.



