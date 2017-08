Leersum is klaar voor het bloemencorso

Door de nieuwsredactie · geplaatst: vrijdag 18 augustus 2017, 10:53 uur

Foto: RTV Utrecht / Robert Jan Booij (Foto 1 van 3) Foto: RTV Utrecht / Robert Jan Booij (Foto 2 van 3) Foto: RTV Utrecht / Robert Jan Booij (Foto 3 van 3) ‹ ›

LEERSUM - Leersum is in opperste staat van paraatheid; het jaarlijkse bloemencorso staat voor de deur. Dit weekend is de 65ste editie van het evenement.



Tientallen praalwagens maken hun ronde door het dorp. In totaal worden niet minder dan één miljoen dahlia's gebruikt om de wagens te versieren.



Mariska, een van de vele vrijwilligers die aan de voorbereiding werken, is bezig een neushoorn te maken van bloemen. "Elk jaar gaan we bij een ander corso naar een nieuwe wagen kijken en deze vonden we het mooist. We stellen er wel eisen aan, hij moet rond de 90.000 bloemen zijn en er moet nieuwe techniek in zitten."



Een andere deelnemer, Evelien, beschrijft zichzelf als 'import' in Leersum. "Ik doe nog niet mijn hele leven mee, zoals de meesten hier, maar het is wel al mijn vierde jaar. Het werk is best geestdodend, je hoeft eigenlijk alleen op te letten dat je niet in je vingers snijdt, maar je kunt lekker ouwehoeren met elkaar."



In UIT! besteedt RTV Utrecht komend weekend ook aandacht aan het bloemencorso in Leersum.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht