Verwarde Veenendaler vast voor valse 112-meldingen

VEENENDAAL - Een 34-jarige man uit Veenendaal is in Harlingen aangehouden omdat hij meerdere valse meldingen heeft gedaan via 112.



Na de valse telefoontjes kwam de politie de locatie van de man op het spoor en vonden agenten hem in de Zuiderhaven in de Friese havenplaats. De 34-jarige Veenendaler maakte een verwarde indruk.



Zijn motieven om het noodnummer te bellen met onzinverhalen zijn onduidelijk. Ook is niet bekend wat hij in Harlingen deed.



De politie benadrukt dat misbruik van 112 strafbaar is en altijd wordt aangepakt.



