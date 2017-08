Oude school van Willem-Alexander voor laatste keer te zien

Door de nieuwsredactie · geplaatst: vrijdag 18 augustus 2017, 11:37 uur

Foto: nbsbaarn.nl

BAARN - De Nieuwe Baarnse School is vandaag nog één keer open. Het gebouw was ruim honderd jaar in gebruik en zelfs Koning Willem Alexander kreeg er nog les.



Alle oud-leerlingen en -docenten kunnen nog één keer naar binnen, voordat binnenkort het pand wordt gesloopt. Oud-directeur Johan Jansen vreest alleen dat er niet veel meer van de sfeer van vroeger over is. "Je ziet wel het gebouw en de klassen, maar er hebben ook al mensen in gewoond, dus het is niet meer zoals het vroeger was."



Of Koning Willem-Alexander ook naar de reunie komt is niet duidelijk, hij heeft wel een uitnodiging ontvangen.



