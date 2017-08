Verdachte zaak-Romy langer vast

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 18 augustus 2017, 12:49 uur

Foto: ANP / Robin van Lonkhuijsen

ACHTERVELD - De verdachte in de zaak rond de dood van het 14-jarige meisje Romy uit Hoevelaken, blijft langer vastzitten. Zijn zaak wordt op 10 november inhoudelijk behandeld.



De 14-jarige jongen uit Lunteren verscheen vandaag voor het het eerst voor de rechter. Het ging om een pro-formazitting achter gesloten deuren. Hij wordt verdacht van seksueel misbruik en moord of doodslag.



Het lichaam van Romy werd begin juni bij Achterveld in het water aangetroffen. De vondst veroorzaakte een schok, ook omdat in die week de eveneens 14-jarige Savannah werd vermist. Savannah werd twee dagen later dood gevonden en ook in haar zaak wordt een tiener verdacht.



