Twee arrestaties na vechtpartij Vredenburg

vrijdag 18 augustus 2017, 13:40 uur

UTRECHT - Bij een vechtpartij op het Vredenburg heeft een 22-jarige Utrechter een gebroken kaak opgelopen. De politie heeft de twee daders gearresteerd.



De Utrechter liep rond 2.30 uur samen met vrienden over het Vredenburg. Ze kregen een conflict met een andere groep, dat uitmondde in vechten. Hierbij werd de Utrechter zodanig geslagen dat hij op de grond viel.



Hij was slecht aanspreekbaar en werd per ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Daar bleek dat hij onder andere een gebroken kaak heeft.



Eén verdachte kon direct worden aangehouden. De andere was op een scooter weggereden en werd later gearresteerd. De twee 19-jarige jongens uit Baarn zitten vast voor nader onderzoek.



